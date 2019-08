தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் மத்திய மந்திரி சுஷ்மா சுவராஜ் மரணம் + "||" + Former Union Minister Sushma Swaraj has passed away due to ill health

முன்னாள் மத்திய மந்திரி சுஷ்மா சுவராஜ் மரணம்