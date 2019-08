கிரிக்கெட்

வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான கடைசி 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: இந்தியா 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி + "||" + The last 20 overs cricket against West Indies, India won by 7 wickets

