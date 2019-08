தேசிய செய்திகள்

பரூக் அப்துல்லாவை காணவில்லை; அவர் எங்கே? - நாடாளுமன்றத்தில் தி.மு.க. கேள்வி + "||" + Missing Farooq Abdullah; Where is he? - DMK in Parliament Question

பரூக் அப்துல்லாவை காணவில்லை; அவர் எங்கே? - நாடாளுமன்றத்தில் தி.மு.க. கேள்வி