தேசிய செய்திகள்

370-வது சட்டப்பிரிவை ரத்து செய்ததை எதிர்த்து கோர்ட்டுக்கு செல்வோம் - பரூக் அப்துல்லா பேட்டி + "||" + Let's go to court over the repeal of Article 370 - Interview with Farooq Abdullah

370-வது சட்டப்பிரிவை ரத்து செய்ததை எதிர்த்து கோர்ட்டுக்கு செல்வோம் - பரூக் அப்துல்லா பேட்டி