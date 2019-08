தேசிய செய்திகள்

கடந்த 17 ஆண்டுகளில் இதுவே மிகச்சிறந்த கூட்டத் தொடர் - வெங்கையா நாயுடு பெருமிதம் + "||" + Rajya Sabha Chairman, M Venkaiah Naidu: 32 bills were passed in 35 sittings. This session is the best in the last 17 years.

