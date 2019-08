மாநில செய்திகள்

மீனவர்கள் அடுத்த 24 மணி நேரத்துக்கு கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம்-சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Fishermen should not go to sea for the next 24 hours - Chennai Meteorological Department

