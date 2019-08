உலக செய்திகள்

இந்தியாவுடன் தூதரக ரீதியிலான உறவை குறைக்கவும், வர்த்தகத்தை நிறுத்தவும் பாகிஸ்தான் முடிவு + "||" + Pakistan National Security Committee decided to take following actions

