மாநில செய்திகள்

தமிழ் மண்ணையும், வங்காள மண்ணையும் தியாகம் செய்ய முடியாது - மம்தா பானர்ஜி பேச்சு + "||" + Tamil soil and Bengal soil cannot be sacrificed Mamta Banerjee

தமிழ் மண்ணையும், வங்காள மண்ணையும் தியாகம் செய்ய முடியாது - மம்தா பானர்ஜி பேச்சு