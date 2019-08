தேசிய செய்திகள்

சுஷ்மா சுவராஜ் மறைவு: “கருணை, மன உறுதியின் மறுவடிவம்” என்று மாநிலங்களவையில் வெங்கையா நாயுடு உருக்கம் + "||" + Death of Sushma Swaraj: Venkaiah Naidu's Feel in the Rajya Sabha as "the embodiment of compassion and willpower"

சுஷ்மா சுவராஜ் மறைவு: “கருணை, மன உறுதியின் மறுவடிவம்” என்று மாநிலங்களவையில் வெங்கையா நாயுடு உருக்கம்