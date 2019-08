மாநில செய்திகள்

அரசின் திட்டசெயல்பாடுகள் பற்றி கள ஆய்வறிக்கை அனுப்ப முதல் அமைச்சர் உத்தரவு + "||" + CM order to send a field report on the government's plans

அரசின் திட்டசெயல்பாடுகள் பற்றி கள ஆய்வறிக்கை அனுப்ப முதல் அமைச்சர் உத்தரவு