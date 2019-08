தேசிய செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் ஐ.எஸ். பயங்கரவாத இயக்கத்தில் இணைந்த மற்றொரு கேரள இளைஞர் சாவு + "||" + Kerala man fighting for IS in Afghanistan killed, second in a fortnight

ஆப்கானிஸ்தானில் ஐ.எஸ். பயங்கரவாத இயக்கத்தில் இணைந்த மற்றொரு கேரள இளைஞர் சாவு