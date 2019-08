உலக செய்திகள்

ரஷிய ராணுவ முகாமில் ராக்கெட் பரிசோதனை செய்த போது வெடிவிபத்து இருவர் உயிரிழப்பு + "||" + Two dead in blast during equipment test at Russian military base Defence ministry

