உலக செய்திகள்

இந்தியாவுக்கு எதிராக ராணுவ நடவடிக்கை எடுக்க திட்டமா? பாகிஸ்தான் பதில் + "||" + Pakistan says it's not planning military action

இந்தியாவுக்கு எதிராக ராணுவ நடவடிக்கை எடுக்க திட்டமா? பாகிஸ்தான் பதில்