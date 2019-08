தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் பணிக்கு திரும்புமாறு தலைமை செயலாளர் உத்தரவு + "||" + J&K Govt: As per directions issued by Chief Secretary Jammu and Kashmir,

