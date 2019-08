மாநில செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் போர்க்கால அடிப்படையில் மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் உத்தரவு -அமைச்சர் உதயகுமார் + "||" + In the Nilgiris district Rescue missions on a wartime basis Make Chief Minister orders Udayakumar

நீலகிரி மாவட்டத்தில் போர்க்கால அடிப்படையில் மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் உத்தரவு -அமைச்சர் உதயகுமார்