மாநில செய்திகள்

வேலூர் பாராளுமன்ற தொகுதி: திமுக வேட்பாளர் கதிர் ஆனந்த் வெற்றி ; முடிவு 4.30 மணிக்கு அறிவிப்பு + "||" + Vellore Parliamentary constituency: DMK candidate Kadir Anand confirmed victory; The results are announced at 4.30pm

வேலூர் பாராளுமன்ற தொகுதி: திமுக வேட்பாளர் கதிர் ஆனந்த் வெற்றி ; முடிவு 4.30 மணிக்கு அறிவிப்பு