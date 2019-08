தேசிய செய்திகள்

“உலக பெண்களுக்காக போராடியவர்” - சுஷ்மா சுவராஜ் மறைவுக்கு டிரம்ப் மகள் இரங்கல் + "||" + “The Woman Who fought for the World” - Trump's daughter mourns the demise of Sushma Swaraj

“உலக பெண்களுக்காக போராடியவர்” - சுஷ்மா சுவராஜ் மறைவுக்கு டிரம்ப் மகள் இரங்கல்