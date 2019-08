தேசிய செய்திகள்

அருண் ஜெட்லியின் உடல் நலம் பற்றி கேட்டறிந்தார் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையாநாயுடு + "||" + Vice President Secretariat: The doctors informed the Vice President that Arun Jaitley is responding to the treatment and his condition is stable.

