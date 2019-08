மாநில செய்திகள்

வெள்ளை - நீல நிற பட்டாடையில் காட்சியளிக்கும் அத்திவரதர் தரிசனத்திற்கு காத்திருக்கும் 2 லட்சம் பக்தர்கள் + "||" + athivarathar of the white and blue stripes 2 lakh devotees awaiting darshan

வெள்ளை - நீல நிற பட்டாடையில் காட்சியளிக்கும் அத்திவரதர் தரிசனத்திற்கு காத்திருக்கும் 2 லட்சம் பக்தர்கள்