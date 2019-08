மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் விரைவில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படும்- முதல்-அமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Local elections will be held soon in Tamil Nadu chief-Minister Palanisamy

தமிழகத்தில் விரைவில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படும்- முதல்-அமைச்சர் பழனிசாமி