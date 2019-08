தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் ஒரு கி.மீ. தூரம் நிலச்சரிவு: 50 பேர் சிக்கி உள்ளதாக தகவல் + "||" + Rain havocs Kerala 50 people are found to be missing in the massive Kavalappara landslide

கேரளாவில் ஒரு கி.மீ. தூரம் நிலச்சரிவு: 50 பேர் சிக்கி உள்ளதாக தகவல்