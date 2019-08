தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள பாதிப்புகளை இன்று பார்வையிடுகிறார் அமித்ஷா + "||" + Union Home Minister Amit Shah will do an aerial survey of the flood affected areas of Belagavi district, Karnataka today.

கர்நாடகாவில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள பாதிப்புகளை இன்று பார்வையிடுகிறார் அமித்ஷா