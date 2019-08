கிரிக்கெட்

டி.என்.பி.எல். கிரிக்கெட் ‘பிளே-ஆப்’ சுற்று: திண்டுக்கல் அணிக்கு 170 ரன்களை வெற்றி இலக்காக நிர்ணயம் செய்தது சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் + "||" + Chepauk Super Gillies set target of 170 for Dindigul Dragons to win

டி.என்.பி.எல். கிரிக்கெட் ‘பிளே-ஆப்’ சுற்று: திண்டுக்கல் அணிக்கு 170 ரன்களை வெற்றி இலக்காக நிர்ணயம் செய்தது சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ்