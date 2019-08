கிரிக்கெட்

2-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட்: வெஸ்ட் இண்டிஸ் அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி 279 ரன்கள் குவிப்பு + "||" + 2nd ODI Cricket: Against the West Indies team, The Indian team amassed 279 runs

