மாநில செய்திகள்

‘எந்த மொழியையும் திணிக்கக்கூடாது’ புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் வெங்கையா நாயுடு பேச்சு + "||" + No language should be imposed Talk of Venkaiah Naidu

‘எந்த மொழியையும் திணிக்கக்கூடாது’ புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் வெங்கையா நாயுடு பேச்சு