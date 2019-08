தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து நிவாரண பொருட்களை வழங்கிய ராகுல் காந்தி + "||" + Kerala: Rahul Gandhi, Congress meets and distributes relief material to the people of his Lok Sabha constituency

கேரளாவில், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து நிவாரண பொருட்களை வழங்கிய ராகுல் காந்தி