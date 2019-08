தேசிய செய்திகள்

ரூ.700 மதிப்பில் ஜியோ ஜிகா ஃபைபர் நெட் திட்டம் தொடக்கம் -முகேஷ் அம்பானி அறிவிப்பு + "||" + RIL Chairman and Managing Director, Mukesh Ambani: Jio Fibre tariff plan to start from Rs 700 per month.

