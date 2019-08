தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் வெள்ளம்; கடந்த 5 நாட்களில் 83 பேர் பலி + "||" + 83 people died in the last five days in various districts of Kerala due to floods

கேரளாவில் வெள்ளம்; கடந்த 5 நாட்களில் 83 பேர் பலி