தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கனமழை-வெள்ளத்துக்கு பலி எண்ணிக்கை 48 ஆக உயர்வு + "||" + KarnatakaFloods: 48 people have lost their lives and 12 people are missing, due to floods in the state

கர்நாடகத்தில் கனமழை-வெள்ளத்துக்கு பலி எண்ணிக்கை 48 ஆக உயர்வு