தேசிய செய்திகள்

மகாராஷ்டிர வெள்ள நிவாரண நிதி; ஒரு மாத ஊதியம் வழங்க மாநில மந்திரிகள் முடிவு + "||" + Maharashtra Floods: CM Fadnavis and his Cabinet Ministers to donate their one month’s salary towards CM Relief Fund

மகாராஷ்டிர வெள்ள நிவாரண நிதி; ஒரு மாத ஊதியம் வழங்க மாநில மந்திரிகள் முடிவு