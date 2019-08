மாநில செய்திகள்

மு.க. ஸ்டாலின் போன்று போஸ் கொடுக்க வரவில்லை; துணை முதல் அமைச்சர் பேட்டி + "||" + Did not come to give pose like MK Stalin; Deputy CM

மு.க. ஸ்டாலின் போன்று போஸ் கொடுக்க வரவில்லை; துணை முதல் அமைச்சர் பேட்டி