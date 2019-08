மாநில செய்திகள்

காஷ்மீரில் அரசியல் தலைவர்களின் குடும்பத்தினரை உடனே விடுவிக்க வேண்டும் - மு.க. ஸ்டாலின் + "||" + Immediate release of families of political leaders in Kashmir - M.K. Stalin

காஷ்மீரில் அரசியல் தலைவர்களின் குடும்பத்தினரை உடனே விடுவிக்க வேண்டும் - மு.க. ஸ்டாலின்