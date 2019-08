தேசிய செய்திகள்

“ராமரின் வம்சாவளி நாங்கள்” - மேவார் அரச குடும்பமும் சொந்தம் கொண்டாடுகிறது + "||" + "We are the Descendants of Rama" - The Mewar royal family also owns

“ராமரின் வம்சாவளி நாங்கள்” - மேவார் அரச குடும்பமும் சொந்தம் கொண்டாடுகிறது