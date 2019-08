தேசிய செய்திகள்

எந்த நிபந்தனையும் இன்றி காஷ்மீர் வரத்தயாராக இருக்கிறேன் -ராகுல் காந்தி + "||" + I accept your invitation to visit Jammu & Kashmir and meet the people, with no conditions attached: Rahul Gandhi

