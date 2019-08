மாநில செய்திகள்

முதலமைச்சர் நீலகிரிக்கு செல்லாதது குறித்து அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும் -மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + CM Regarding Nilgiris not going Just ask him MK Stalin

முதலமைச்சர் நீலகிரிக்கு செல்லாதது குறித்து அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும் -மு.க.ஸ்டாலின்