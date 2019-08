கிரிக்கெட்

3-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் : வெஸ்ட் இண்டீஸ் டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு + "||" + West Indies won the toss and opt to bat

