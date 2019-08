தேசிய செய்திகள்

சிக்கிம் ஜனநாயக முன்னணியை சேர்ந்த மேலும் 2 எம்.எல்.ஏ.க்கள் கட்சி தாவல் - ஆளும் கட்சியில் சேர்ந்தனர் + "||" + 2 more MLAs from Sikkim democratic front - Joined the ruling party

