கிரிக்கெட்

3-வது மற்றும் கடைசி ஒரு நாள் போட்டி: இந்திய அணிக்கு 255 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு + "||" + 3rd and last one day competition: For the Indian team 255 Runs are the winning Target

3-வது மற்றும் கடைசி ஒரு நாள் போட்டி: இந்திய அணிக்கு 255 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு