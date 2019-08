தேசிய செய்திகள்

அயோத்தியில் ராமர் பிறந்தார் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வக்கீல் வாதம் + "||" + Hindus believe that Rama was born in Ayodhya - Advocate Argument in Supreme Court

அயோத்தியில் ராமர் பிறந்தார் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வக்கீல் வாதம்