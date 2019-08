தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர்: ஸ்ரீநகரில் தேசியக்கொடி ஏற்றினார் ஆளுநர் சத்யபால் மாலிக் + "||" + Malik hoists tricolour in first I-Day celebration in J-K after abrogation of special status

ஜம்மு காஷ்மீர்: ஸ்ரீநகரில் தேசியக்கொடி ஏற்றினார் ஆளுநர் சத்யபால் மாலிக்