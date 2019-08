உலக செய்திகள்

இந்திய விமானத்தினை வீழ்த்திய 2 பாகிஸ்தான் விமானிகளுக்கு ராணுவ விருது + "||" + Pak to give top military awards to two pilots for downing Indian jet

இந்திய விமானத்தினை வீழ்த்திய 2 பாகிஸ்தான் விமானிகளுக்கு ராணுவ விருது