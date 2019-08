தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் : இந்தியா பதிலடி 3 பாகிஸ்தான் வீரர்கள் பலி + "||" + 3 Pakistan Army soldiers killed in punitive proactive response after ceasefire violations by Pakistan Army.

காஷ்மீர் : இந்தியா பதிலடி 3 பாகிஸ்தான் வீரர்கள் பலி