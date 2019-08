பொருளாதார நிலையை சீரமைக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

சென்னை,

ஆட்டோ மொபைல் உள்ளிட்ட துறைகளில் இருந்து வெளியாகும் தகவல்கள் இந்திய பொருளாதாரம் சிக்கலில் உள்ளதை உணர்த்துகிறது. மறுப்பு தெரிவிப்பதை மத்திய அரசு நிறுத்திவிட்டு, பொருளாதார நிலையை சீரமைக்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மத்திய அரசை வலியுறுத்தி உள்ளார்.

இது தொடர்பாக மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது:-

நாட்டின் பொருளாதாரம் சிக்கலில் உள்ளதாக ஒவ்வொரு துறையில் இருந்தும் நம்பகமான புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆட்டோமொபைல் உள்ளிட்ட துறைகளில் இருந்து வெளியாகும் தகவல்கள் யதார்த்தத்தை நமக்கு உணர்த்துகிறது. எனவே மத்திய அரசு இதர்க்கு மறுப்பு தெரிவிப்பதை நிறுத்தி விட்டு பொருளாதார நிலையை சீரமைக்க வேண்டும்.

என அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

Credible data from every sector, including automobile industry, points to the undeniable conclusion that our economy is in deep distress.



The Union Government should stop living in denial and wake up to reality.



They must address this crisis with urgency and revive economy. pic.twitter.com/M5D3SN1dXm