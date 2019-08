காஷ்மீரில் ‘‘3 முன்னாள் முதல்வர்களை இன்னும் காவலில் வைத்திருப்பது ஏன்?’’ ப.சிதம்பரம் கேள்வி

புதுடெல்லி,

காஷ்மீர் மாநிலத்தின் 3 முன்னாள் முதல்–மந்திரிகளை இன்னும் காவலில் வைத்திருப்பது ஏன்? என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். அவர் தனது ‘டுவிட்டர்‘ பக்கத்தில் மேலும் கூறியிருப்பதாவது:–

கடந்த 6–ந் தேதியில் இருந்து, 3 முன்னாள் முதல்–மந்திரிகளுக்கும் சுதந்திரம் மறுக்கப்படுவது ஏன்? 2 பேர் தனிமை சிறையிலும், ஒருவர் வீட்டுக்காவலிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். பிரிவினைவாதிகள் மற்றும் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக போராடிய அரசியல் தலைவர்களை ஏன் அடைத்து வைக்கிறீர்கள்?

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

Why is freedom being denied to three former CMs of J&K since August 6th?



Why are two former CMs under virtual solitary confinement and one former CM under house arrest?



Why are political leaders who fought secessionists and militants locked up?