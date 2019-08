மாநில செய்திகள்

அத்திவரதர் தரிசன நாட்களை நீட்டிக்கக்கோரிய மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தது சென்னை ஐகோர்ட் + "||" + To extend the days of the vision of the Lord athivarathar Dismissed petitions chennai high court

அத்திவரதர் தரிசன நாட்களை நீட்டிக்கக்கோரிய மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தது சென்னை ஐகோர்ட்