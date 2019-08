தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் விவகாரத்தில் உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கு பாகிஸ்தான் திட்டம் + "||" + Pakistan Immediate aim appears to show Kashmir as potential flashpoint to seek world attention-Indian Army Sources

காஷ்மீர் விவகாரத்தில் உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கு பாகிஸ்தான் திட்டம்