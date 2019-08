மாநில செய்திகள்

அத்திவரதர் தரிசனம் இன்று இரவு 9 மணியுடன் நிறைவு - காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா + "||" + The Darshan of the Adivaradar completed tonight at 9 pm Collector Ponniah

அத்திவரதர் தரிசனம் இன்று இரவு 9 மணியுடன் நிறைவு - காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா