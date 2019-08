உலக செய்திகள்

காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து டிரம்புடன், இம்ரான்கான் ஆலோசனை - தொலைபேசியில் பேசினார் + "||" + Imran Khan spoke with Trump over the Kashmir affair - over the phone

காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து டிரம்புடன், இம்ரான்கான் ஆலோசனை - தொலைபேசியில் பேசினார்