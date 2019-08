தேசிய செய்திகள்

திருப்பதியில் ஏழுமலையான் தரிசனத்துக்கு 20 மணி நேரம் ஆகிறது - நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பக்தர்கள் + "||" + It takes 20 hours for the darshan of Ezumalayayan in Tirupati - the long-awaited pilgrims

திருப்பதியில் ஏழுமலையான் தரிசனத்துக்கு 20 மணி நேரம் ஆகிறது - நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பக்தர்கள்