உலக செய்திகள்

யாராலும் வெல்ல முடியாத திறன்களைப் பெற்று விளங்குகிறோம் -வடகொரிய அதிபர் பெருமிதம் + "||" + North Korea tests 'new weapon' under the guidance of Kim Jong-un: KCNA

யாராலும் வெல்ல முடியாத திறன்களைப் பெற்று விளங்குகிறோம் -வடகொரிய அதிபர் பெருமிதம்